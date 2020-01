Vlaming blijft tevreden over VRT NLA

26 januari 2020

18u56

Bron: Belga 8 De Vlaming is over het algemeen tevreden over de VRT en vindt het erg belangrijk dat de openbare omroep zorgt voor informatie, educatie, cultuur en ontspanning. Dat blijkt uit een bevraging van de Strategische Adviesraad voor Cultuur (SARC) ter voorbereiding van een advies over de nieuwe beheersovereenkomst, dat er later dit jaar aankomt.

De SARC voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media liet onderzoeksbureau Indiville bijna 1.900 Vlamingen van 16 jaar of ouder ondervragen over het belang van de VRT. Dat gebeurde ook al in 2010 en 2015 en de conclusies van toen blijven ook nu gelden: de Vlaming is over het algemeen tevreden over de openbare omroep. Meer dan de helft (53 procent) geeft de VRT een score van 8 op 10 of hoger, een kwart geeft een 6 of 7 op tien. De overige 17 procent geeft de VRT een score tussen 0 en 5 op tien. Gemiddeld haalt de VRT zo 7,2 op 10.

De meeste Vlamingen vinden dat de VRT een belangrijke tot erg belangrijke rol speelt. Gemiddeld geeft men het belang van de openbare omroep een score van iets meer dan 8 op 10. Twee derde schat het belang hoger in, 16 procent geeft een score van 6 of 7 en 13 procent van 5 of lager. De belangrijkste opdrachten van de openbare omroep blijven informatie, educatie, cultuur en ontspanning, maar de Vlaming verwacht ook objectief en neutraal nieuws, en stelt hoge verwachtingen als het gaat om het ontkrachten van fake nieuws.

Sport kan dan weer op minder bijval rekenen. Voor de grootste groep mag het aanbod sport op de VRT-netten hetzelfde blijven, maar een op de drie zou het graag met wat minder doen. Vooral de dure uitzendrechten van grote sportevenementen hoeven voor veel kijkers en luisteraars niet: in 2010 en 2015 vond nog bijna de helft van de Vlamingen dat de VRT mee moest dingen naar die uitzendrechten, in 2019 is dat amper 36 procent.

Dit jaar nog moeten de Vlaamse regering en de VRT een nieuwe beheersovereenkomst sluiten. Net nu heerst er aan de top van de openbare omroep een etterend conflict, wat tot het ontslag van CEO Paul Lembrechts heeft geleid. De vakbonden beginnen vanaf middernacht met een 24 urenstaking uit protest tegen dat ontslag.