Vlaming bevrijd uit 75 meter diepe grot en overgebracht naar het ziekenhuis Sven Van Malderen IB

17 februari 2019

01u38

Bron: VTM Nieuws, Belga 22 De Vlaming die afgelopen middag in het Waalse Yvoir in een grot was gevallen en op een diepte van zo'n 75 meter vastzat, is bevrijd. De man werd rond kwart voor een 's nachts uit de grot gedragen en is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis van Saint-Godinne. Dat bevestigt Benoît Lebeau, de voorzitter van reddingsorganisatie Spéléo-Secours, aan persbureau Belga.

Het gaat om een relatief ervaren speleoloog. Hij bevond zich op het moment van het ongeluk in de ‘Trou Bernard’, met 140 meter een van de diepste grotten van ons land.

De man gleed uit, viel vijftien meter naar beneden en zat toen op zo'n 75 meter diepte vast. Hij zou tijdens zijn val verschillende breuken hebben opgelopen, onder meer aan het bekken, maar zou niet in levensgevaar verkeren. Toch was snelheid geboden bij de reddingsactie vanwege de kans op onderkoeling door de lage temperatuur en het vocht in de grot. Een arts-speoloog raakte eerder op de dag al tot bij de man en diende hem de eerste zorgen toe.

Twintig speleologen opgeroepen

Naast politie en brandweer werden zo’n twintig speleologen opgeroepen om de reddingsactie in goede banen te leiden. Zij zorgden ervoor dat het gat verbreed werd, zodat het slachtoffer met een brancard naar boven gehaald kon worden.

Brandweerkapitein Gilles Boonen voorspelde gisteren al dat dit zeker niet voor 1 uur vannacht zou gebeuren en daarin bleek hij gelijk te krijgen: de 63-jarige Vlaming werd rond kwart voor een 's nachts pas naar buiten gedragen.