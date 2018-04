Vlaming betaalt 9.000 euro voor marathonreis, maar wordt opgelicht door reisbureau ND

25 april 2018

00u02

Bron: Avotros 0 Een Vlaming die vorig jaar de marathon in Chicago wilde lopen en daarvoor een reis boekte via Runtravel, werd opgelicht door dit reisbureau. Twee weken voor vertrek bleek de reis niet door te gaan en kreeg hij van de betaalde 9.000 slechts een deel terug. Het is niet de eerste keer dat Runtravel zijn beloften niet nakomt, zo bleek uit het programma "Opgelicht" van de Nederlandse zender AVOTROS.

Yves Hubb wilde met een goede vriend en hun twee echtgenotes in oktober vorig jaar een droom waarmaken en de marathon in Chicago lopen. Ze boekten voor hun vieren via Runtravel, die beloofden een hotel, inschrijving voor de marathon en vervoer te regelen. Ze betaalden alles samen zo'n 9.000 euro voor twee lopers en twee niet-lopers, zo vertelde Hubb dinsdagavond in het Nederlandse programma "Opgelicht" van AVOTROS. Twee weken voor vertrek viel de hele reis in het water en bleek er niks geboekt te zijn door Runtravel. Hubb kreeg na lang aandringen slechts een deel van het geld terugbetaald.

Ook andere slachtoffers getuigen in het programma van oplichting door Runtravel, waarbij een marathonreis enkele dagen op voorhand in het water valt en lopers hun geld niet of slechts gedeeltelijk terugzien. Alles samen zou het om 100.000 euro gaan die alles slachtoffers samen kwijt speelden. Bij een confrontatie met de oprichter van Runtravel in het programma verklaart de man dat een reis twee jaar geleden misliep, en dat er nu nog steeds sprake is van een domino-effect. Hij haalde intussen de website offline en belooft een betalingsvoorstel aan de gedupeerden door te sturen, maar Yves heeft tot hier toe alvast niets ontvangen. Een ander Nederlands duo dat werd opgelicht kreeg wel een voorstel, maar gelooft er niet meer in dat ze het geld helemaal zullen terugzien.

Erik Jan Reuver van het Nederlandse Stichting Garantiefonds Reisgelden tipt aan de Nederlandse consumenten om altijd een reis te boeken die de SGR-garantie aanbiedt. Ook in België kan je erop letten dat je boekt bij een bureau met het kenmerk van Garantiefonds Reizen. Aan de gedupeerden bij wie het al te laat is, raadt Reuver aan om aangifte te doen bij de politie en zo hopelijk nog geld terug te vorderen.