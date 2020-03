Vlaming Benjamin Royaards in zwaar getroffen Italiaanse stad Bergamo: “Als de dood om buren tegen te komen” KVDS

22 maart 2020

13u19 0 Terwijl in het noorden van Italië het coronavirus genadeloos om zich heen grijpt en er gisteren weer 800 overlijdens bijkwamen, is het leven er nagenoeg helemaal tot stilstand gekomen. De Vlaming Benjamin Royaards (35) woont en werkt in de stad Bergamo en vertelde in ‘De zevende dag’ hoe onwerkelijk het leven er nu is. “Bergamo is een grote gevangenis geworden”, zegt hij.

“Iedereen zit al twee tot drie weken thuis opgesloten”, aldus Royaards. “Je mag alleen buiten voor de broodnodige zaken. De Civiele bescherming rijdt hier de hele dag rond met een megafoon, waarbij ze iedereen aanmanen om binnen te blijven. Je hoort niets anders dan sirenes.”

Champions League

De mensen lijken zich in Bergamo volgens de Vlaming wel goed aan de quarantaine te houden. “Heel strikt”, weet hij te vertellen. “Je ziet af en toe iemand die met een hond buiten gaat, maar de straten zijn akelig leeg. De stad is echt uitgestorven.”



Volgens longspecialist Fabiano Di Marco van het ziekenhuis van Bergamo zou een belangrijke oorzaak van de enorme besmetting in de regio gezocht moet worden bij een Champions League-wedstrijd van 19 februari, toen Atalanta Bergamo in Milaan tegen Valencia speelde. Daar zakten 40.000 fans naar af, en dat noemde hij een “biologische bom”, volgens Royaards.

Ook bij de man komt het heel dichtbij. De vader van zijn overbuur ligt geïntubeerd in het ziekenhuis. “Mijn buurman heeft hem enkele dagen geleden naar het ziekenhuis gebracht”, klinkt het. “Hij zat ermee in de auto. Wij zijn als de dood om buren tegen te komen op de gang. Wij gaan hier niet buiten zonder masker of handschoenen. Er sterven zo veel mensen.”

