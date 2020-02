Vlaanderen zet zich schrap voor storm: check hier de maatregelen in jouw buurt Redactie

08 februari 2020

11u39

Bron: Eigen berichtgeving 24 Binnenland De storm ‘Ciara’ nadert ons land. Vanaf zondagochtend neemt de wind toe, in de namiddag en ’s avonds verwacht het KMI rukwinden tot 120 km/u, of lokaal zelfs nog meer. Het KMI waarschuwde eerst nog met code geel, maar heeft dat opgetrokken naar ‘ code oranje ’. “Ga in geen geval wandelen. Het is te risicovol”, waarschuwt Dirk De fauw (CD&V), burgemeester van Brugge. Heel wat hulpdiensten, steden en gemeenten nemen maatregelen. Een overzicht.

ANTWERPEN

Op het grondgebied van de stad Antwerpen blijven zondagochtend alle parken en groendomeinen gesloten wegens de storm, inclusief het provinciale Rivierenhof. De verwachting is dat ze in de loop van maandagvoormiddag weer openen. De Valentijnrun in het Rivierenhof wordt met één week uitgesteld. Ook de stedelijke begraafplaatsen blijven zondag dicht. De huisvuilophaling gaat tot nader order wel door.

Het verwachte stormweer heeft ook gevolgen voor een aantal Antwerpse scholen in of tegen parken. Dat gaat van het afsluiten van de ingangen via het park tot het uitwijken naar andere scholen. Eén school gaat op uitstap. Alle ouders zijn verwittigd, zegt het kabinet van Onderwijsschepen Jinnih Beels (sp.a).

De Superprestige in Merksplas gaat voorlopig door zoals gepland. “We gaan niet mee in de paniek die nu al heerst”, zegt organisator Marc Van Gestel. De cross gaat door en wanneer het onveilig zou worden, zullen wij de gepaste maatregelen nemen.” Lees er hier meer over.

De stad Lier sluit de vesten en het stadspark af met signalisatie. “ Vermijd plaatsen met veel bomen”, klinkt het in een waarschuwing aan de inwoners.

In Mol start de kermis in Achterbos vandaag al, omdat niet zeker is of die zondag wel kan doorgaan.

De gemeente Oud-Turnhout sluit zondag de toegang af tot De Liereman, een populair natuurdomein wij wandelaars en fietsers. “De betrokken toegangswegen worden afgesloten met nadarhekken, waarop het politiebevel werd aangebracht. Wij vragen met aandrang om deze maatregel stipt na te leven.”

In Zoersel is bij Land van Playsantiën een Valentijnswandeling afgelast. “We willen de veiligheid van de zeshonderd wandelaars niet in gevaar brengen”, zeggen de organisatoren.

In Hemiksem houdt de nieuwe winterbar Bar Baars, aan de visvijver tussen de Callebeekstraat en de Heemsdaalstraat, zondag uit voorzorg de deuren gesloten.

De gemeente Stabroek houdt dit weekend de glazen deur van het Sociaal Huis in Hoevenen gesloten. Bij eerder stormweer waaide de deur al verschillende keren aan diggelen.

Om risico’s te vermijden wordt zondag in Kapellen het gemeentepark afgesloten voor alle publiek. Ook de Boeremarkt aan café Starrenhof werd afgelast door de uitbaatster en de marktleiding.

In Putte zijn parken en bossen afgesloten. “Parkeer niet onder bomen”, waarschuwt de gemeente.

OOST-VLAANDEREN

Alle provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen worden zaterdagavond om 18 afgesloten, en blijven dicht blijven tot maandagochtend. Het gaat onder meer om domein Puyenbroeck in Wachtebeke, Het Leen in Eeklo, de Brielmeersen in Deinze en recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas.

De stad Gent kondigt een verbod af om de parken te betreden vanaf zondagochtend 11.30 tot maandagochtend 8 uur. Het is onmogelijk om alle parken fysiek af te sluiten, maar de stad rekent op het gezond verstand van de inwoners. Alleen aan het Citadelpark worden extra maatregelen genomen. Daar komt extra signalisatie aan de ingangen.

In Kruisem sluit het gemeentebestuur op zondag uit voorzorg het Lozerbos en Kordaalbos af.

Sint-Lievens-Houtem sluit zondag twee bossen. In Houtem gaat het Eilandbos dicht, in deelgemeente Vlierzele het Hemelrijkbos. Pas maandagvoormiddag gaan beide bossen opnieuw open.

In Haaltert sluit de gemeente het Vondelhof en Den Dotter af. Het Warandepark was al afgesloten voor de heraanleg van de paden.

In Berlare en Overmere is het provinciaal domein Nieuwdonk zondag afgesloten, net als alle andere parken van de gemeente.

WEST-VLAANDEREN

“In Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge zullen de staketsels en havendammen niet toegankelijk zijn voor het publiek vanaf zaterdagavond tot maandagavond. Het is er gewoonweg veel te gevaarlijk als het gaat waaien zoals voorspeld, om nog te zwijgen van de overslaande golven”, duidt Steve Timmermans van Agentschap Maritieme Afdeling en Kust (MDK).

In Oostende liet burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) weten dat er zondag geen activiteiten mogen plaatsvinden op het sportpark De Schorre, uit veiligheidsoverwegingen. Er staan immers veel bomen op het domein.

Ook in Brugge komt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) met een oproep voor de bevolking. “De bossen afsluiten, is onbegonnen werk. Ik roep de inwoners op om er in geen geval te wandelen. Het is te risicovol”, zegt hij. Lees hier meer over hoe de kuststreek zich voorbereidt op de storm.

In Ieper zijn zondag op bevel van de burgemeester alle parken en bossen gesloten voor het publiek.

In Moorslede verhuist de Parkloop zondag naar voormalig Dadipark door de aangekondigde storm.

In Nieuwpoort worden de parken zondag preventief afgesloten.

VLAAMS-BRABANT

Het is nog afwachten of het Vlaams en Belgisch kampioenschap veldlopen zondag in Rotselaar kan doorgaan. De Crosscup vindt plaats aan de Plas. “We zullen sowieso de spandoeken niet omhoog hangen en er komt ook geen start- en aankomstboog”, zegt organisator Dirk Smolders. Lees hier meer.

De politie van Leuven kondigde op Twitter aan dat morgen alle parken op het grondgebied dicht zullen blijven.

In Kortenberg is de Prinsendreef vanaf zondag 10u afgesloten voor alle verkeer. De weg gaat pas woensdag ochtend terug open, als het weer het toelaat. Het wordt ook afgeraden om zich in het Park van de Oude Abdij te begeven.

Het domein Hofstade van sport vlaanderen in Zemst zal zondag en maandag gesloten zijn.

LIMBURG

Burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden besliste om vanaf zondagochtend 9 uur de toegang tot het stadspark, ’t Speelhof en de vesten af te sluiten. De stad vraagt ook om geen auto’s onder bomen te parkeren. Lees hier alle maatregelen.

In het Openluchtmuseum van Bokrijk (Genk) vinden zondag geen Winterwandelingen plaats. De speeltuin zal gesloten zijn vanaf zondag 9 februari 14 uur tot en met maandag 10 februari 12 uur.