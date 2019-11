Vlaanderen wil van 10.000'en gronden kwaliteit onderzoeken. Wat betekent het voor u? En wat kost het als uw grond vervuild blijkt?

Hoe gezond is uw grond? Die vraag ziet de Vlaamse overheid graag beantwoord. Tegen 2028 moeten daarom bijna 42.000 risicopercelen een verplicht bodemonderzoek ondergaan. 8 jaar later moet de sanering van de laatste (historische) verontreinigde gronden bezig zijn. Via de Grote Grondvraag kan elke eigenaar in Vlaanderen nu nagaan of zijn perceel mogelijk vervuild is. Maar wat als dit het geval blijkt?