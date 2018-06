Vlaanderen wil tolnetwerk vrachtwagens opnieuw uitbreiden kv

28 juni 2018

16u30

Bron: Belga 1 Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken wil het tolnetwerk voor vrachtwagens een tweede keer uitbreiden. Dat was dinsdag te horen in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Op 1 januari 2018 werden al zes wegen toegevoegd aan het netwerk.

De tolheffing voor vrachtwagens werd ingevoerd op 1 april 2016. Uit de metingen blijkt dat er sindsdien geen algemene verschuiving is opgetreden van betalende naar niet-betalende wegen. Toch blijkt hier en daar dat chauffeurs voor een sluipweg kiezen. Begin dit jaar werden daarom onder meer de N35 in West-Vlaanderen en de N73 in Limburg toegevoegd aan het tolnetwerk.

Het departement stelt nu vast dat er in beide provincies nieuwe sluipwegen worden gezocht. Daarom wil het ook de N722 van Sint-Truiden tot Hasselt en de N36 rond Roeselare toevoegen aan het tolnetwerk. Beide wegen zijn samen goed voor bijna 25 kilometer nieuwe tolweg. De maatregel wordt gesteund door de omliggende gemeentebesturen, verzekert het departement. Daarnaast moet ook de nieuwe snelweg A11 worden toegevoegd aan het betalende netwerk.

Er moet werk gemaakt worden van een decreetswijziging voor alle weggebruikers. Febetra

Om de tolheffing in te voeren is een decreetswijziging nodig, iets wat alvast transportfederatie Febetra niet ziet zitten. Volgens de federatie zorgt een uitbreiding enkel voor een prijsverhoging en is er geen enkele impact op de mobiliteit. "Er moet werk worden gemaakt van een kilometerheffing voor alle weggebruikers", vindt Febetra. "Dan pas zal er een positieve impact zijn op de mobiliteit. Door de kilometerheffing te beperken tot vrachtwagens, moet de transportsector beduidend meer betalen om langer en vaker in de file te staan."

Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) werd in de commissie door partijgenoot Paul Van Miert aangesproken op een gebrek aan rechtszekerheid voor de transportsector. Pas in mei werd de indexering van de prijzen op 1 juli aangekondigd. "Daardoor kunnen transportbedrijven die kost niet meer doorrekenen aan hun klanten en wordt er geknabbeld aan hun eigen inkomsten", aldus Van Miert.