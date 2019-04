Vlaanderen voert quota in voor specialisaties van artsen: geen maandenlange wachttijden meer

lva

12 april 2019

04u34

Bron: Belga

0

Wie een afspraak wil bij een dermatoloog of een orthodontist moet daar soms maanden op wachten. De vraag naar die specialisten is groter dan het aanbod. Over enkele jaren moet dat verleden tijd zijn. De Vlaamse overheid wil meer artsen naar knelpuntspecialisaties leiden. Tegelijk wil ze de toegang tot specialisaties waarvan een overaanbod is beperken, bericht De Tijd vrijdag.