Vlaanderen versoepelt regels voor kampvuren

26 maart 2019

16u44

Vlaanderen versoepelt de regels voor het maken van een kampvuur. Als aan alle voorwaarden is voldaan, moeten jeugdbewegingen geen afstandsregel van 100 meter ten opzichte van bijvoorbeeld huizen en graanvelden meer in acht nemen. Dat is het gevolg van een verzameldecreet dat vandaag werd goedgekeurd in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. Het decreet moet wel nog door de plenaire vergadering worden gestemd.

Jeugdbewegingen die een kampvuur willen maken moeten minimum 25 meter afstand van de bosrand houden. Voor heiden, huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro en mijten geldt zelfs een minimumafstand van 100 meter.



Die algemene regel blijft enkel bestaan voor de heide, wegens de extreme brandbaarheid in de zomer. Voor de andere hindernissen verdwijnt de afstandsregel. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de eigenaar van het terrein akkoord gaan. Hij moet ook elk jaar het gemeentebestuur op de hoogte brengen dat er op zijn terrein mogelijkheid is om kampvuren aan te steken. De burgemeester heeft nog steeds het laatste woord. Hij kan het kampvuur verbieden als er brandgevaar is. Hij kan ook bijkomende voorwaarden opleggen als hij die nodig acht.

Het Vlaams Parlement komt met de nieuwe regels tegemoet aan een vraag van de jeugdbewegingen zelf.