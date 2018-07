Vlaanderen verliest 405 miljoen euro Europese landbouwsteun TTR

30 juli 2018

09u25

Bron: Belga 0 België ziet zijn enveloppe in het kader van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) met 5 procent verminderen, zo bericht Le Soir vandaag, op basis van documenten van de administratie. Vlaanderen zou op die manier 405 miljoen euro aan landbouwsubsidies verliezen, tegen 450 miljoen euro voor Wallonië.

Onder meer door de brexit moet er bespaard worden in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het budget voor de periode 2021-2027 wordt nu vastgelegd en daaruit zou volgens Le Soir blijken dat er besparingen op til zijn. In lopende prijzen (zonder inflatie, red.) verliest Vlaanderen 159,5 miljoen euro aan directe landbouwsteun en steun aan rurale ontwikkeling, tegen 174,5 miljoen euro voor Wallonië. In constante prijzen gaat het om respectievelijk 405 miljoen euro en 450,9 miljoen euro.

Om dit verlies op te vangen, denkt men in Wallonië aan een soort van inkomenssteun, gelieerd aan de schommeling van de prijzen van landbouwproducten.