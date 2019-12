Vlaanderen verhoogt zelf artsenquota: 1.276 studenten mogen aan opleiding geneeskunde beginnen KVDS

20 december 2019

14u35

Bron: Belga 0 Volgend academiejaar kunnen er aan de Vlaamse universiteiten 1.276 studenten geneeskunde en 180 studenten tandheelkunde starten aan een opleiding. Dat zijn er meer dan voorzien in de federaal bepaalde quota. Die laten maar 929 kandidaat-artsen en 136 kandidaat-tandartsen toe. Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) liggen die quota echter te laag om de zorgnoden in Vlaanderen op te vangen.

De federale overheid beperkt de toegang tot de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde aan Vlaamse universiteiten. Die quota zijn al jaren een communautair getinte twistappel. Terwijl aan Vlaamse kant gewerkt werd met een instroombeperking via een toelatingsexamen, werden de quota aan Franstalige kant veelvuldig overschreden.

Brave leerling

De federale overheid dreigde telkens om geen RIZIV-nummers toe te kennen aan alle afgestudeerden, maar ging elk keer weer overstag. In Vlaanderen is intussen een achterstand ontstaan. "De balorige leerling werd keer op keer beloond, de brave leerling keer op keer bestraft", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "In dat spel spelen we niet meer mee."





Vlaanderen verhoogt nu zélf de artsenquota. Volgend academiejaar zullen er aan de Vlaamse universiteiten 1.276 studenten geneeskunde en 180 studenten tandheelkunde kunnen starten aan een opleiding. Dat is respectievelijk 10 procent en 22 procent meer dan bij de start van het huidige academiejaar. De federale overheid voorzag voor de opleiding geneeskunde maar 929 plaatsen, maar Weyts verhoogt dat quotum op basis van het artsentekort in Vlaanderen, het aantal studenten dat uitvalt tijdens de opleiding en het aantal afgestudeerden dat na de opleiding toch geen arts wordt. (lees hieronder verder)

Weyts schroeft ook het quotum voor tandartsen op. De federale overheid voorziet slechts 136 plaatsen voor de opleiding tandheelkunde, maar dat quotum wordt verhoogd naar 180.

De Vlaamse regering zal er volgens minister Weyts "al het mogelijke aan doen om ervoor te zorgen dat alle afgestudeerden een RIZIV-nummer krijgen van de federale overheid, zoals ook keer op keer gebeurde voor de Franstalige afgestudeerden".

De Vlaamse regering gaat ook na wat voor de universiteiten de financiële impact zal zijn van de quotaverhoging. Het gaat namelijk om dure opleidingen.