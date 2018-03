Vlaanderen toont hart: jarige Mia (60) krijgt 600 kaartjes van onze lezers Valentijn Dumoulein

18 maart 2018

16u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Vlaanderen heeft opnieuw zijn hart getoond. Mia Demeyere uit het West-Vlaamse Emelgem heeft het syndroom van Down en viert vandaag met haar zestigste verjaardag een belangrijke mijlpaal in haar leven. Haar zus Rosa lanceerde enkele weken geleden een oproep in onze krant om Mia zoveel mogelijk verjaardagskaartjes op te sturen en die werd massaal opgevolgd. Maar liefst zeshonderd mensen namen de moeite om een kaartje te sturen.

Alle felicitaties stonden deze middag uitgestald in de feestzaal waar de familie samenkwam om Mia’s verjaardag te vieren. "We zijn nog steeds overweldigd door de respons", vertellen haar zussen Rosa en Bea. "Er kwamen 431 kaartjes via de post aan en na een nieuwe oproep via sociale media kwamen er net geen tweehonderd nieuwe bij. Er zijn zelfs personen die hun kaartje persoonlijk bij ons thuis kwamen afgeven."

"Dat was een emotioneel gebeuren, want zij hadden een familielid met het syndroom van Down dat al overleden was. Het is mooi om te zien dat het ook mensen op die manier kan verbinden. Mensen stuurden vanuit heel Vlaanderen kaartjes en er was zelfs een kaart met felicitaties van een Belg uit Sydney."

Mia zelf genoot met volle teugen van de honderden felicitaties die ze mocht ontvangen. "Al ga ik die helaas niet allemaal kunnen uitstallen", grapte ze. "Hoeft ook niet, ik ga al tijd genoeg nodig hebben om ze allemaal te kunnen lezen."