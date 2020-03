Vlaanderen telt meer dan 4.000 publieke laadpunten voor elektrische wagens JG

26 maart 2020

11u50

Op 1 januari 2020 waren er 3.814 publieke laadpunten voor elektrische wagens in Vlaanderen, waarvan 90 snellaadpunten. Gent is koploper met 296 publieke laadpunten. Ook Antwerpen en Mechelen hebben meer dan 100 publieke laadpunten op hun grondgebied. Slechts drie gemeenten beschikten toen nog niet over een publiek laadpunt: Kaprijke, Moorslede en Sint-Laureins. De uitrol gaat inmiddels verder. In januari en februari kwamen er meer dan 200 laadpunten bij zodat de kaap van 4.000 publieke laadpunten is overschreden. Dat meldt het Vlaams Departement Omgeving dat het actieplan 'Clean Power for Transport' coördineert.

Vlaanderen telde begin dit jaar 46.487 elektrische voertuigen, waarvan 13.754 batterij elektrische wagens en 32.733 plug-in hybrides, die 20 tot 50 km elektrisch kunnen rijden en naast een elektrische motor ook een verbrandingsmotor hebben.

In 2017 en 2018 werden er zo'n 1.300 publieke laadpunten per jaar geplaatst, in 2019 kwamen er ongeveer 700 bij. Door de spreiding beschikken 297 van de 300 Vlaamse gemeenten over minstens één publiek laadpunt. Het gaat niet om het aantal laadpalen, een laadpaal heeft doorgaans twee laadpunten, verduidelijkt het departement. Bijna negen op de tien van de Belgische publieke laadpunten bevinden zich overigens op Vlaams grondgebied.

Van de 3.814 publieke laadpunten hebben 3.724 een maximum vermogen van 22 kW. De overige negentig punten zijn snellaadpunten of ultrasnellaadpunten met een vermogen van 43 kW of meer. Gemiddeld rijden er dus twaalf elektrische wagens rond per publiek laadpunt. Dat is volgens het departement een goede verhouding rekening houdend met het hoge aandeel plug-in hybrides en de mogelijkheden in Vlaanderen om privé of op het werk te laden.