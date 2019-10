Vlaanderen telt 84 miljoen gebruikte batterijen: Bebat en OVAM roepen op om lege exemplaren in te leveren Bij een gemiddeld Vlaams gezin liggen ongeveer 30 gebruikte batterijen verborgen ttr

21 oktober 2019

12u26 1 Vlaanderen telt gemiddeld 84 miljoen gebruikte batterijen. Stuk voor stuk nuttige grondstoffen die vaak over het hoofd worden gezien. Door deze lege batterijen in te leveren kunnen we tot wel 10 ton kobalt en 35 ton nikkel terug in omloop brengen, goed voor de productie van meer dan 250.000 laptops bijvoorbeeld. Bebat en de OVAM starten daarom vandaag de ‘gezocht’ campagne om gezinnen op te roepen hun gebruikte batterijen in te leveren.

Wie goed zoekt, zal snel ontdekken dat thuis al gauw gemiddeld 30 gebruikte batterijen in de vergetelheid zijn geraakt. In sommige batterijen zitten waardevolle en schaarse materialen als kobalt en nikkel. Kobalt wordt in dikwijls weinig duurzame en uiterst moeilijke omstandigheden ontgonnen. Na recyclage van deze vergeten exemplaren zou het om maar liefst 10 ton kobalt en 35 ton nikkel gaan.

Met 10 ton kobalt kunnen er bijna 2 miljoen smartphonebatterijen, meer dan 250.000 laptops of zelfs 130.000 batterijen voor elektrische fietsen maken, zonder dat we nieuwe materialen moeten ontginnen uit de natuur. In elk geval verwachten experten dat de vraag naar kobalt verder zal toenemen door onder meer de elektrificatie van ons wagenpark. De gerecycleerde 35 ton nikkel kan dan weer gebruikt worden voor 4.400 elektrische auto’s met nikkel-metaalhydridebatterij.

Om de honger naar grondstoffen als kobalt en nikkel op te kunnen vangen en om de circulaire economie verder te stimuleren, roepen Bebat en de OVAM tussen 25 oktober en 15 november alle Vlamingen op om gebruikte batterijen binnen te brengen via de inzamelpunten van Bebat. Zo geven we lege batterijen een tweede leven en dragen we samen ons steentje bij aan een beter milieu.

“Het zijn campagnes als deze waarmee we de Vlamingen uitdagen om zo veel mogelijk gebruikte batterijen te verzamelen en in te leveren”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Deze Vlaamse regering wil volop inzetten op een circulaire economie en dus moeten we het hergebruik van goederen vergroten. Een uitdaging voor ieder van ons.”