Vlaanderen stemt rechts, Wallonië links. Hoe komt dat?

28 mei 2019



In Vlaanderen ging Vlaams Belang zondag aan de haal met de overwinning. N-VA verliest zetels, maar is nog steeds de grootste partij. Het is duidelijk dat de Vlaming vooral rechts heeft gestemd. In Wallonië is het anders gelopen, daar hebben de kiezers voor links gekozen. PS verliest dan wel wat zetels, ze blijft nog steeds de grootste. Ecolo en PTB zijn daar de grote winnaars. Maar hoe komt het dat in hetzelfde land de ene kant zo anders stemt dan de andere? En waarom uiten angsten zoals migratie, pensioen,... zich in Wallonië niet in een rechtse stem? Onze politiek journalist Dieter Dujardin geeft uitleg.

Mocht N-VA een Waalse vleugel oprichten, dan is de kans vrij groot dat die wel een succes zou kunnen hebben Dieter Dujardin