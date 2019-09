Vlaanderen stapt uit gelijkekansencentrum Unia IVDE

30 september 2019

11u42 206 De nieuwe Vlaamse regering stapt uit het interfederale gelijkekansencentrum Unia. Dat kon deze krant vernemen.

De beslissing zal het centrum een slok op de borrel kosten. Unia wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen. Vlaanderen is de eerste en enige regionale overheid die uit het centrum stapt.

Vanuit Vlaanderen ging er in 2015 een goede 800.000 euro naar het centrum. Dat is een kleine 10 procent van de totale financiering.



N-VA ging de voorbije jaren stevig in de clinch met Unia. De partij pleitte in het verleden wel voor een Vlaamse variant van Unia. Het is onduidelijk of een Vlaams gelijkekansencentrum in de plaats komt.