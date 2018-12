Vlaanderen reikt derde jaar op rij meer buitenlandse diploma's uit: “Onderwijs is een hefboom tot integratie” AW

04 december 2018

16u01

Het aantal aanvragen en erkenningen van buitenlandse diploma's in Vlaanderen stijgt. Vorig jaar reikte Vlaanderen ruim 3.800 diploma's uit, goed voor drie kwart van alle aanvragen tot erkenning. En dat is een stijging met meer dan de helft, maakt minister van Onderwijs Hilde Crevits bekend.

Het aantal aanvragen tot erkenning van buitenlandse diploma's in Vlaanderen, waardoor mensen uit het buitenland ook hier kunnen werken volgens het diploma dat ze daar hebben behaald, stijgt jaar na jaar. De voorbije drie jaar steeg het aantal aanvragen zelfs met 40 procent.



Er zijn drie soorten aanvragen: voor een hoger diploma, een diploma secundair onderwijs of een restcategorie, met onder meer het lerarendiploma. Een aanvraag kan positief worden bevonden, positief maar dan voor een andere gelijkwaardigheid, of negatief.

Stijging van zeven procent

De voorbije jaren is niet alleen het aantal aanvragen gestegen, ook het aantal erkenningen steeg verhoudingsgewijs. In 2015 waren er 3.746 aanvragen, waarvan er 2.518 een positieve beoordeling kregen, al dan niet met andere gelijkwaardigheid. Vorig jaar waren er 5.194 aanvragen, met 3.817 erkenningen of erkenningen met een andere gelijkwaardigheid tot gevolg.



Verhoudingsgewijs steeg het aantal positieve erkenningen met zeven procent: in 2015 kreeg 67 procent van de aanvragers een erkenning, in 2017 was dat 74 procent.

“Onderwijs als hefboom tot integratie"

Minister Crevits maakte de cijfers vandaag bekend tijdens de Global Education Ministers-summit van de VN-organisatie Unesco in het Brusselse Egmontpaleis. "De erkenning van buitenlandse diploma's is belangrijk", vindt ze. "Onderwijs is een hefboom tot integratie, maar ook een job is een bepalende factor.”