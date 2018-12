Vlaanderen overweegt verplichte vaccinatie tegen meningokokken LB

21 december 2018

05u00 0 Steeds meer Belgen lopen een infectie met meningokokken type W op, de bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Dit jaar waren er al 17 gevallen, twee patiënten stierven. Het Agentschap Zorg en Gezondheid overweegt een verplichte vaccinatie.

In Nederland, waar dit jaar al 21 doden vielen, adviseert de Gezondheidsraad om alle baby's en 14-jarigen in te enten. Ook bij ons wordt de situatie nauwlettend opgevolgd. Binnen twee maanden beslist het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid of er een vaccinatieplicht komt. Wellicht gaat het dan ook om de risicogroepen, zoals baby's en kinderen.

Meningokokken bestaan in verschillende typen, waarvan er vijf hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kunnen verwekken: A, B, C, W en Y. Het vaccin tegen type C zit sinds 2002 in het Belgische basisvaccinatiepakket, waardoor dat type in ons land is teruggedrongen. Type W is de meest dodelijke variant, maar kwam tot voor kort amper nog voor.

lees verder onder de foto:

Professor Steven Callens, infectioloog aan het UZ Gent, vindt het nog niet nodig om kinderen in te enten tegen type W. "Het risico is nog klein. Al zouden we wel graag het vierledige vaccin - tegen de typen A, C, W en Y - en dat tegen type B opnemen in het basisvaccinatieprogramma. De overheden zullen daar wellicht werk van maken."

Zo'n vierledig vaccin kost 30 tot 40 euro, dat tegen type B kost 80 tot 90 euro en moet 2 à 3 keer herhaald worden. Het RIZIV betaalt de vaccins momenteel niet terug.