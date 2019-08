Vlaanderen overweegt verplichte geluidsisolatie kv

08 augustus 2019

05u28

Bron: Belga 0 De Vlaamse overheid onderzoekt of er geluidsisolatievoorschriften moeten komen voor woningen, zodat het aantal mensen dat forse overlast ondervindt van weg- of treinverkeer sterk daalt. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vandaag.

Woningen, scholen maar ook rust- en zorginstellingen die straks langs lawaaierige wegen of spoorwegen worden gebouwd, zouden dan niet alleen verplicht energiezuinig moeten zijn - wat nu al het geval is - maar ook zo ontworpen moeten zijn dat ze voldoende geluid van buiten tegenhouden.

Omdat het duurder is om ­bestaande woningen tegen geluidsoverlast te isoleren, bekijkt Vlaanderen of er binnen dat ­geluidsisolatiebeleid voor bestaande woningen met premies kan worden gewerkt. In Brussel is dat al het geval.



Het geluid van het verkeer in Vlaanderen hindert zo'n 150.000 mensen "ernstig". Daarnaast worden meer dan 70.000 mensen "ernstig verstoord" in hun slaap, zo blijkt uit het jongste Geluidsactieplan van de Vlaamse regering.