Vlaanderen overschrijdt kaap van 400.000 zonnepaneleninstallaties ttr

10 september 2019

08u06

Bron: belga 4 Vlaanderen telt meer dan 400.000 zonnepaneleninstallaties. Eind augustus stond de teller op 404.307 installaties, al kan dat cijfer nog naar boven bijgesteld worden. Dat blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Energie Lydia Peeters.

Vlaanderen wil de productie van groene energie stelselmatig opkrikken. Het eerdere Energieplan 2020 van de ontslagnemende Vlaamse regering mikte op een stijging van 40 procent tussen 2016 en 2020. En in het ontwerp Energieplan 2030 is nog eens sprake van een verdubbeling van de groene stroom uit wind en zon tussen 2020 en 2030. Zo moet er bijvoorbeeld jaarlijks 300 MWe aan zonnecapaciteit bij komen, een doelstelling die volgens het Vlaams Energieagentschap (VEA) haalbaar is.

De cijfers voor zonnepaneleninstallaties ogen alvast gunstig. Zo is de kaap van 400.000 installaties in Vlaanderen intussen overschreden. Bovendien zijn er tussen januari en eind augustus dit jaar zeker 39.850 installaties bijgekomen (een cijfer dat nog kan oplopen). Dat zijn er zo'n 7.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens de Open Vld-minister zit Vlaanderen "op schema om haar doelstellingen op het vlak van zonneproductie te halen". "Vorig jaar maakten we een behoorlijke inhaalbeweging en haalden we onze doelstelling ruimschoots. Het lijkt ons op basis van deze cijfers dus ook haalbaar om onze doelstelling voor 2019 te behalen", klinkt het.