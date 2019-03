Vlaanderen op koers voor 5.000 publieke laadpunten tegen eind 2020, maar aantal elektrische wagens stijgt gezapig AW

15 maart 2019

13u56

Bron: Belga 0 Vlaanderen telde eind vorig jaar 3.047 publieke laadpunten voor elektrische wagens. Daarmee zit Vlaanderen op koers om de beloofde 5.000 publieke laadpunten tegen eind 2020 te halen. Dat blijkt uit het jaarrapport rond het Vlaamse actieplan Clean Power for Transport. Op het vlak van elektrische wagens zelf blijft er nog wel een kloof te overbruggen. Daar staat de teller voorlopig op 34.000, terwijl het doel tegen eind 2020 74.000 elektrische wagens is.

De Vlaamse regering heeft al langer de ambitie het wagenpark te vergroenen. Daarvoor werd het actieplan 'Clean power for transport' (2015-2020) in het leven geroepen. In dat plan staat onder meer de ambitie om 5.000 publieke laadpunten te voorzien voor het einde van 2020. Het aandeel elektrische wagens moet tegen dezelfde termijn opgetrokken worden naar 7,5 procent.



Uit de evaluatie van het actieplan blijkt nu dat Vlaanderen op koers zit om de ambitie op het vlak van publieke laadpunten te halen. De doelstelling voor het aantal elektrische wagens ligt moeilijker.

Laadpalen

Eind 2018 telde Vlaanderen 3.047 publieke laadpunten. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters maakt zich sterk dat Vlaanderen tegen eind 2020 de kaap van de 5.000 laadpunten zal gerond hebben. "Iedereen mag gerust zijn: ze zullen er zijn”, klinkt het.

Premies en groepsaankoop

Het streefdoel van 74.000 elektrische wagens tegen eind 2020 lijkt een stuk moeilijker om te halen. Zo staat de teller voorlopig op 34.000, waarvan 26.000 plug-in hybrides en 8.000 volledig batterij-elektrische wagens. Toch wil minister Peeters de vooropgestelde ambitie niet lossen.

"In de toekomst willen we het aandeel volledig elektrische wagens fors doen toenemen. Daarom hebben we de premies het voorbije jaar op hetzelfde niveau gehouden. Recent lanceerde de Vlaamse overheid ook een groepsaankoop. Daarmee hopen we de drempel voor de Vlaming te verlagen en willen we aan autoconstructeurs tonen dat er voldoende interesse is", aldus Peeters.

Nog meer laadpunten

Volgens Peeters zijn er momenteel ruim voldoende publieke laadpunten voor het aantal elektrische wagens. Maar de Open Vld-minister wijst op de uitdagingen die er na 2020 op de plank liggen. "Als het elektrisch rijden voluit doorbreekt, zal ook het aantal publieke laadpalen fors moeten uitbreiden. De plaats op het publieke domein is daarvoor beperkt. Daarom zullen publieke laadpalen meer en meer ondergronds geplaatst worden, bijvoorbeeld in grote parkeergarages", aldus Peeters.

