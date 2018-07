Vlaanderen ontving begin 2018 tien procent meer toeristen dan in 2017 bvb

08 juli 2018

15u55

Bron: Belga 0 Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar heeft Vlaanderen 10 procent meer toeristen ontvangen dan in dezelfde periode in 2017. Dat heeft Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) vandaag bekendgemaakt op VTM NIEUWS. De internationale aankomsten stegen met 12,3 procent, de binnenlandse met 8,3 procent. Het aantal overnachtingen steeg met 9,9 procent.

De overnachtingen van buitenlandse vrijetijds- en zakentoeristen samen stegen met 14 procent. Dit waren ongeveer 380.000 buitenlandse overnachtingen meer dan in 2017. Binnenlandse vakantiegangers en zakenlui realiseerden 113.000 overnachtingen meer dan in dezelfde periode van 2017 (+5 procent).

Het aantal overnachtingen steeg het duidelijkst in januari (+11 procent) en maart (+12 procent). Een groot deel van deze stijgingen is te danken aan de buurlanden. Sterkste stijger is Duitsland met 33 procent meer overnachtingen. Een deel van deze stijging wordt verklaard door de verschuiving van de Paasvakantie van april in 2017 naar einde maart 2018 voor de belangrijke herkomstregio Noordrijn-Westfalen.

Ook de verre markten toonden stijgende cijfers, zowel de belangrijkste Aziatische landen als de VS. Minister Weyts wijst erop dat het aantal overnachtingen van Braziliaanse toeristen gestegen is met meer dan 40 procent. Het is een markt die Toerisme Vlaanderen dan ook actief "bewerkt" heeft.

Nog volgens Weyts is de aantrekkingskracht van Vlaanderen te zoeken in zijn troeven kunst en cultuur, eten en drinken en de wielercultuur. Hij wijst er ook op dat in 2017 het logiesdecreet werd aangepast, waardoor de administratieve regels vereenvoudigd zijn voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten.