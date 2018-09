Vlaanderen ligt vol 'moordstrookjes': 7 op de 10 fietsstroken zijn veel te smal Sean Vanonckelen ADN

30 september 2018

17u42

Bron: VTM Nieuws 0 De meeste fietsstroken in Vlaanderen zijn levensgevaarlijk. Dat klaagt de fietsersbond aan. Zeven op de tien van die stroken zijn minder dan anderhalve meter breed, en dus veel te smal. En bijna nergens is er voldoende afstand tussen de fietsers en het voorbijrazende verkeer. Vooral langs drukke gewestwegen lopen tweewielers grote risico's.

'Moordstrookjes' noemen ze het wel eens, niet-verhoogde fietspaden zonder afscheiding. Goed voor 2.555 kilometer aan fietspad langs Vlaamse gewestwegen. Een tussenstrookje van minstens 25 centimeter moet de fietser scheiden van het verkeer. Zo maar even 96 procent haalt zelfs dat minimum niet. "Dit is gewoon niet veilig", klinkt het bij de fietsersbond.

De bond wil langs alle gewestwegen afgescheiden fietspaden. Ook Johan Mortier, die drie jaar geleden zijn zoon verloor op een weg met zo'n 'moordstrookje', ziet daar een oplossing in. "Vorige week is er nog een dode gevallen op dezelfde weg", vertelt hij. "Wat mij betreft is het gewoon wachten op de volgende als we hier niets aan gaan veranderen."