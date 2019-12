Vlaanderen legt Airbnb opnieuw boete op KVDS

19 december 2019

11u28

Bron: Belga 3 Vlaanderen heeft Airbnb opnieuw een boete opgelegd, omdat het platform voor online verhuur van logies blijft weigeren om gegevens van verhuurders aan de inspectiediensten te bezorgen. Dat bevestigt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) aan Het Nieuwsblad en Belang Van Limburg.

De boete bedraagt deze keer 50.000 euro, omdat het bedrijf zich intussen in een zogenaamde ‘staat van herhaling’ bevindt. Vorig jaar legde ook Demirs voorganger Weyts het bedrijf immers al eens een boete van 25.000 euro op.





Volgens het Vlaamse toerismedecreet moeten verhuurplatformen de gevraagde gegevens ter beschikking stellen van Toerisme Vlaanderen, zodat inspecteurs kunnen controleren of het verhuuradres in orde is met onder meer de brandveiligheid.