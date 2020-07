Vlaanderen krijgt dit jaar grootste economische klap van België ISA

17 juli 2020

14u16

Bron: Belga 0 De economische impact van de coronacrisis dit jaar zal in België het grootst zijn in Vlaanderen. De Vlaamse economie zal naar verwachting met 11,1 procent krimpen. Maar ze zal de jaren nadien wel sneller weer groeien dan de Waalse en de Brusselse, zo blijkt vrijdag uit de regionale vooruitzichten 2020-2025 van het Planbureau.

Voor de Belgische economie wordt nog altijd de grootste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog voorspeld: -10,5 procent. In Vlaanderen zou de daling van het bruto binnenlands product (bbp) echter nog groter zijn (-11,1 procent), terwijl de recessie in Wallonië (-10,3 procent) en Brussel (-9,3 procent) iets minder diep zou zijn.

Maar de sectoren en gewesten die dit jaar het zwaarst getroffen worden, zouden in 2021 en 2022 ook het sterkste herstel kennen. Het Vlaamse bbp zou dan groeien met respectievelijk 8,6 en 3,6 procent, aldus het Planbureau, het Waalse bbp met 8,0 en 3,2 procent en het Brusselse bbp met 7,2 en 2,6 procent.

De economische activiteit blijft in de drie gewesten evenwel onder het niveau dat zonder de pandemie mogelijk was geweest

In de periode 2023-2025 zou de economische groei terugvallen tot een meer normaal niveau, maar ook dan zou ze groter zijn in Vlaanderen (gemiddeld 1,5 procent) dan in Wallonië (1,1 procent) en Brussel (0,9 procent). “De economische activiteit blijft in de drie gewesten evenwel onder het niveau dat zonder de pandemie mogelijk was geweest", aldus het Planbureau.

Een gelijkaardig verhaal is er voor de werkloosheidsgraad. Die zal eerst fors stijgen, om nadien weer te dalen. Maar in 2025 zal hij nog altijd hoger liggen dan in 2019. In Vlaanderen bijvoorbeeld, zouden er in 2020 en 2021 wel 101.000 werklozen bijkomen. Daardoor neemt de werkloosheidsgraad toe van 5,9 procent in 2019 tot 8,9 in 2021. In 2025 zou de werkloosheidsgraad weer gedaald zijn tot 6,4 procent.

Het Planbureau herhaalt ook nog eens dat de budgettaire impact van de coronacrisis veel zwaarder zal uitvallen voor de federale overheid dan voor de gewesten en gemeenschappen.

Onzekerheid

De ‘Regionale economische vooruitzichten 2020-2025' zijn opgemaakt door het Planbureau, samen met Statistiek Vlaanderen, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en het Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). Zij benadrukken dat er nog veel onzekerheden zijn over hoe de coronapandemie zal evolueren. De voorspellingen houden bijvoorbeeld geen rekening met een eventuele tweede golf.