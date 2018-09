Vlaanderen koopt opnieuw groenestroom- en warmtekrachtcertificaten op Redactie

24 september 2018

08u43

Bron: belga 4 Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) laat voor 130 miljoen euro groenestroom- en warmtekrachtcertificaten uit de markt halen. De schuldenberg daalt tot het niveau van vijf jaar geleden, zegt hij vandaag in een persbericht.

Door de bevriezing van de distributienettarieven in 2009 was er een groot overschot ontstaan aan groenestroom- en warmtekrachtcertificaten. De Vlaamse regering koopt nu certificaten op, die dan vernietigd worden. Zo wordt het overschot teruggedrongen. De opkoop gebeurt met de opbrengst van de energieheffing die in 2015 werd ingevoerd (nu 5 euro per gezin).

Tommelein laat nu voor 91,1 miljoen euro meer dan een miljoen groenestroomcertificaten, en voor 38,9 miljoen euro bijna twee miljoen warmtekrachtcertificaten opkopen en uit de markt halen.

Er zullen dan nog ongeveer 4 miljoen groenestroomcertificaten overblijven en ongeveer 5 miljoen warmtekrachtcertificaten. Idealiter zouden beide aantallen nog ongeveer gehalveerd moeten worden. "Het overschot aan certificaten ligt nu opnieuw op het niveau van vijf jaar geleden. De markt komt weer in evenwicht", zegt Tommelein in het persbericht.

Het overschot aan groenestroomcertificaten op de markt daalde in 2017 voor het tweede jaar op rij. Bij de warmtekrachtcertificaten was er voor het eerst een daling.