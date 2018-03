Vlaanderen koopt 289 hectare natuurgebied aan abdij van Postel: "Absolute buitenkans" jv

24 maart 2018

11u30

Bron: belga 0 Vlaanderen heeft voor 11 miljoen euro een groot natuurgebied van 289 hectare gekocht aan de abdij van Postel, vlakbij de Nederlandse grens. Dat meldt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege. Door de aankoop ontstaat een groot aaneengesloten stuk natuur van 1.050 hectare in Vlaamse handen.

De aankoop van het natuurgebied in Postel, een deelgemeente van Mol in de Antwerpse Kempen, is volgens Schauvliege een "grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van een uniek stuk Europese topnatuur".

Het domein ligt vlakbij de norbertijnenabdij van Postel en bestaat uit bossen, waterpartijen, dreven en landbouwgronden. Het domein verbindt verschillende bestaande gebieden die reeds eigendom zijn van het Agentschap voor Natuur en Bos, meldt het kabinet Schauvliege in een persbericht. Het hele gebied maakt deel uit van een speciale Europese beschermingszone, waarin doelstellingen gelden voor het in stand houden van specifieke plant- en diersoorten.

Meer dan 11 miljoen

Op termijn zullen de naaldhoutbossen er omgevormd worden tot loofhout en er komen ook nieuwe bosaanplantingen. Ook vennen en heide moeten er tot ontwikkeling komen. Het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij zullen instaan voor het beheer.

"De aankoop van het domein in Mol-Postel vergt een serieuze financiële inspanning van de Vlaamse overheid, meer dan 11 miljoen euro. Omwille van de ligging én van de omvang is de aankoop een absolute buitenkans voor de uitbreiding van het Vlaamse natuuraanbod", dixit minister Schauvliege.