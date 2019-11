Vlaanderen kleurt rood: Rode Neuzen Dag 2019 maakt 423.335 jongeren sterker! Er werd in totaal een recordbedrag van 4.315.197 euro opgehaald AW KVE ADN

29 november 2019

06u33 72 Of heel Vlaanderen vandaag rood kleurde voor Rode Neuzen Dag? En of! En dan moest de apotheose in de vorm van de grootse slotshow nog komen. Die kon je hier en op VTM live volgen. Uiteindelijk werd maar liefst 4.315.197 euro ingezameld! Daarmee kunnen meer dan 423.000 jongeren geholpen worden.

Intussen hebben VTM, Q-Music en HLN, in samenwerking met Belfius, al voor de vierde keer deze grote inzamelactie georganiseerd. En deze keer lag de focus op scholen. “Scholen zijn de plek waar jongeren de meeste tijd doorbrengen en we speelden in op de nood om hen psychisch, fysiek en sociaal sterker te maken”, benadrukte Rode Neuzen Dag-ambassadeur Birgit Van Mol.

In totaal meldden een 900-tal scholen zich aan als ‘Rode Neuzen School’. Ze organiseerden samen 1.623 acties om geld in te zamelen voor een zelfgekozen project, wat 937.156 euro opbracht. Maar om alle schoolprojecten echt te realiseren, was het dubbele nodig. Via acties, giften en verkoop van goodies door actievoerders werd dat bedrag uiteindelijk ruimschoots overschreden. De teller stond aan het einde van de slotshow op een recordbedrag van 4.315.197 euro. Rode Neuzen Dag zal daarmee 423.335 jongeren “sterker” helpen maken.

Herbeleef hier Rode Neuzen Dag 2019: