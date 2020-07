Vlaanderen kleurt oranje op nieuwe Europese coronakaart: “We moeten weer in lockdown gaan” KVDS

24 juli 2020

20u54 444 Vlaanderen maakt geen goede beurt op de nieuwe coronakaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). De hele regio is daarop van geel naar oranje gegaan en wordt zo een van de slechtst presterende regio's in heel West-Europa.



De oranje kleur betekent dat Vlaanderen de afgelopen twee weken tussen de 20 en 60 coronagevallen per 100.000 inwoners optekende. De gele kleur duidt op een aantal dat lager is dan 20 op 100.000 inwoners. De kaart wordt door overheden in heel Europa als bron gebruikt om te kijken waar er nieuwe brandhaarden ontstaan en stellen er bijvoorbeeld reisadviezen mee op voor hun inwoners. De ECDC-kaart wordt zo ook door de Belgische overheid geraadpleegd voor het bepalen van rode en oranje zones.

“Frustrerend”

“Dit onderstreept de stelling dat dit geen lokale uitbraak meer is”, aldus professor Biostatistiek Geert Molenberghs in Terzake op Canvas. “Het reproductiegetal (Re) zit op 1,5 en in de provincie Antwerpen nadert het zelfs de 2 (wat betekent dat een besmet persoon gemiddeld twee andere mensen aansteekt, red.). De toename is op dit ogenblik in heel het land exponentieel. Het gaat zeer snel. Het is 5 na 12. We moeten in lockdown 2.0 gaan. Die is niet noodzakelijk zo streng als de eerste. Nu moet vooral het contact teruggeschroefd worden. De contactbubbel van vijftien moet van tafel. Dat is bittere noodzaak.”

Infectiologe Erika Vlieghe noemt het feit dat het niet meer om een lokale uitbraak gaat “frustrerend”. “We weten het al een aantal dagen dat het aantal gemeenten met meerdere gevallen hand over hand toeneemt. De situatie is ernstig en het zit een beetje overal. En toch is het erg moeizaam om iets in gang te krijgen.”

Of een nieuwe Veiligheidsraad op 31 juli niet te laat is? Vlieghe: “Met deze dynamiek van de epidemie is dat zeer laat. We moeten in deze fase eigenlijk elke dag herbekijken of we wel genoeg doen. In zo’n steile fase moet je kort op de bal spelen.”

