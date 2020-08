Vlaanderen kleurt donkeroranje op Europese kaart van coronabesmettingen SVM

06 augustus 2020

20u57

Bron: Belga 4 Vlaanderen is donkeroranje gekleurd op de Europese coronakaart. In onze onmiddellijke omgeving doet enkel het roodgekleurde Luxemburg nog slechter.



Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) veranderde de kleur van Vlaanderen omdat er in het gewest de afgelopen twee weken meer dan 60 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd. Wallonië blijft lichtoranje, met 20 tot 60 besmettingen per 100.000 inwoners.

Luxemburg registreerde net meer dan 120 gevallen per 100.000 inwoners. Het land klaagde eerder al aan dat het zoveel besmettingen heeft omdat het ook uitzonderlijk veel tests uitvoert. Ook regio's in Spanje -waaronder Catalonië- kleuren rood, net als regio's in Roemenië en Bulgarije.