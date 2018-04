Vlaanderen kampt met tekort aan slagers: "De opleiding én het product worden geminacht" Slechts 200 slagers studeren af voor 2000 vacatures LB

11 april 2018

13u17 0 Wil jij dat je zoon of dochter slager wordt? Het beroep biedt alleszins toekomstperspectieven: jaarlijks studeren 200 slagers af, maar er zijn 2000 vacatures. Je kan als slager goed je boterham verdienen, meent voorzitter Ivan Claeys van de Landbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België. Claeys pleit ook voor een mentaliteitswijziging en een herwaardering van zowel het product 'vlees' als van de slagersopleiding. De recente vleesschandalen wijt hij goeddeels aan een gebrek aan vakkennis in zowel de vleesindustrie als bij het Voedselagentschap. Hij wijst ook met een beschuldigende vinger naar de overheid, die sinds dit jaar geen diploma meer eist voor wie zich als slager wil vestigen.

"Ouders willen dat hun kind koste wat het kost aso volgt. Dan krijg je gasten die tot hun achttien jaar hun broek verslijten op school en pas later aan een opleiding slager beginnen. Van de 200 opgeleide slagers zijn er 100 die de opleiding na hun middelbare studie volgden", foetert Claeys. "We hebben in België topscholen. Het wordt wat geminacht, maar men zou beter zijn kinderen naar de slagersopleiding laten gaan."

HLN