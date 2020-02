Vlaanderen investeert 15,5 miljoen euro in renovatie energieverslindende woningen ‘noodkopers’ HAA

14 februari 2020

12u52

Bron: Belga 1 De Vlaamse regering trekt 15,5 miljoen euro uit om mensen met een laag inkomen te helpen met de renovatie van hun energieverslindende woning. Bedoeling is om meer dan 600 eigenaars via een renteloze lening te helpen bij de renovatie van hun woning. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

De beslissing van de regering geldt voor zogenaamde 'noodkopers', mensen met een laag inkomen die noodgedwongen een goedkope woning kopen op de privémarkt, omdat ze geen sociale woning of betaalbare huurwoning vinden. Vaak zijn die gebouwen onveilig en swingt het energieverbruik de pan uit. En daardoor komen de eigenaars in een vicieuze cirkel van armoede terecht.

Noodkopers kunnen bij hun OCMW aankloppen voor een renteloze lening tot 25.000 euro. De lener moet de lening terugbetalen als hij naar een andere woning verhuist of een andere woning verwerft. Of als er een termijn van 20 jaar is verlopen.

De Vlaamse regering maakt nu 15,5 miljoen euro vrij voor die renteloze leningen. "Door deze beslissing kunnen OCMW's van maart tot eind mei 2020 intekenen op onze 15,5 miljoen euro zodat ze renteloze leningen kunnen geven aan noodkopers. In totaal zullen we daarmee ongeveer 620 eigenaars kunnen helpen renoveren", legt minister van Energie Zuhal Demir uit.

