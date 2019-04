Vlaanderen hoopt op goodwill Europa na ondertekening lening Oosterweelverbinding KVE

12 april 2019

16u45

Bron: Belga 1 De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een eerste schijf van 150 miljoen euro overgemaakt aan Vlaanderen voor de bouw van de Oosterweelverbinding. Vlaanderen hoopt nu op meer goodwill van Europa tegenover het project. "We hopen dat we de Europese Commissie hiermee kunnen overtuigen om ons de bouw van het project uit de begroting te laten houden", zegt Vlaams minister van Financiën Lydia Peeters (Open Vld).

De EIB verstrekt gunstige leningen voor investeringen die aansluiten bij Europese doelstellingen rond jobcreatie, economische groei en de strijd tegen de klimaatverandering. De Vlaamse regering had een leningsverzoek ingediend voor de Oosterweelverbinding. De bank maakt daarvoor in totaal 1 miljard euro vrij.

Luca Lazzaroli, directeur-generaal van de EIB, vindt dat de Oosterweelverbinding het belang van Vlaanderen overstijgt. "Dit is een Europees project", zegt hij vandaag. "We weten hoe belangrijk het is de EU competitief te houden en dit is daar zeer belangrijk voor. Los van alle digitale vooruitgang hebben we ook fysieke connectiviteit nodig. De hele wereld komt voorbij Antwerpen."

Ik hoop dat dit ervoor zorgt dat Europa niet langer met twee monden zal spreken Ben Weyts

Vlaanderen ligt nochtans al jarenlang met Europa in de clinch over de financiering van het project. Europa wil dat de kost van 3,5 miljard euro tijdens de bouw in de Vlaamse begroting wordt opgenomen. Dat zou echter betekenen dat die begroting volledig ontspoort en niet meer in lijn is met de Europese regels. "Het feit dat we deze lening nu krijgen is een heel belangrijk statement. Europa steunt dit verhaal volledig", zegt Lydia Peeters.

"Ik hoop dat dit ervoor zorgt dat Europa niet langer met twee monden zal spreken", zegt Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). "Enerzijds geeft Europa een lening van 1 miljard euro, maar langs de andere kant zou het ons verplichten die 3,5 miljard euro in de begroting op te nemen. Dat zou een tegenstrijdig signaal zijn."

Toch drukt Lazzaroli die hoop al snel weer de kop in. "Ik snap de logica van het Vlaamse verzoek", zegt de directeur-generaal. "Dit heeft een enorme impact op een kleine begroting, zoals de Vlaamse. Maar een afwijking toestaan op de begrotingsregels is volledig de verantwoordelijkheid van de Commissie. Daar hebben wij niets over te zeggen."