Vlaanderen haalt 350.000 vrachtwagens van de weg ADN

09u58

Bron: Belga 40 belga De Antwerpse ring. De Vlaamse overheid en de Vlaamse havenbesturen ondersteunen vanaf 2018 zestien projecten die vrachtvervoer van de weg halen en verschuiven naar de waterweg of het spoor. Dankzij die projecten zullen er jaarlijks 350.000 vrachtwagens minder rondrijden op onze wegen.

"Dit zijn ondernemers die zich niet meer blindstaren op de file aan de voordeur, maar oog hebben voor de mogelijkheden die open liggen aan de achterdeur", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

De files in Vlaanderen worden alsmaar langer. Dat is gisteren nog gebleken uit nieuwe cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. Zo steeg de gemiddelde dagelijkse filelengte in 2017 naar 169 kilometer, 11 kilometer meer dan het jaar voordien.

Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts "verlammen die files mens, milieu en economie". "De stilstand weegt ook op onze Vlaamse havens, die goederen vlot moeten kunnen versluizen naar het hinterland", klinkt het.

Alternatieven

De Vlaamse overheid is met de havens op zoek gegaan naar innovatieve projecten voor een duurzamer vrachtvervoer. Van de 41 ingediende projecten krijgen er nu 16 steun. "We hebben gekozen voor projecten die op korte termijn veel volume van de weg kunnen halen", zegt Weyts. "Deze initiatieven moeten samen wel 350.000 vrachtwagens van onze wegen halen."

Alle ondersteunde projecten maken volgens minister Weyts slim gebruik van de alternatieven voor het wegtransport. Een aantal projecten realiseren een nieuwe binnenvaart- en of spoorverbinding. Zo wordt er een open spoorverbinding tussen Zeebrugge en Dourges opgezet. Andere projecten zetten lading van de weg over naar binnenvaart of spoor. Het gaat daarbij onder meer om containers, cacao en afval. Een ander project wil vrachtwagens dan weer 's nachts laten rijden in plaats van overdag.

Er werden ook twee havenoverschrijdende projecten weerhouden. Zo zullen de haven van Antwerpen en die van Gent een nieuwe binnenvaartverbinding krijgen die bestaande containerstromen tussen deze havens zal bundelen. Voorts zullen containers en auto's die nu via de weg worden vervoerd tussen de havens van Gent en Zeebrugge, worden overgezet naar de binnenvaart.