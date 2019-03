Vlaanderen gaat waarschuwen voor hormoonverstorende stoffen De stoffen zijn geur-, kleur- en smaakloos en het is bijzonder moeilijk om er niet aan blootgesteld te worden AW

13 maart 2019

08u45

Bron: Belga 0 Vlaanderen gaat meer sensibiliseren over hormoonverstorende stoffen, die onder meer in speelgoed, verf en cosmetica zitten. Dat blijkt uit een voorstel van decreet van CD&V, Open Vld en N-VA.

Hormoonverstorende stoffen zijn chemicaliën die de natuurlijke hormonen in ons lichaam nabootsen of ingrijpen op hun werking. Het is bijzonder moeilijk om helemaal niet blootgesteld te worden aan de stoffen. We komen ermee in aanraking via bijvoorbeeld plastic verpakkingen, verf, speelgoed, cosmetica en vloerbedekking. De stoffen zijn geur-, kleur- en smaakloos.



Uit onderzoek blijkt dat een blootstelling in de baarmoeder kan leiden tot metabole stoornissen, zoals obesitas en diabetes. Zwangere vrouwen moeten dus extra opletten.

Consumptiegewoonten aanpassen

CD&V, Open Vld en N-VA hebben een voorstel van decreet klaar dat de preventie rond hormoonverstorende stoffen verplicht maakt. Vervolgens zou Vlaanderen via laagdrempelige kanalen informeren over de gezondheidsrisico's en over haalbare alternatieven, zodat consumptiegewoonten kunnen worden aangepast.

Vlaams parlementslid Cindy Franssen (CD&V) noemt het cruciaal dat de aanpak van de schadelijke stoffen op verschillende niveaus gebeurt. Zo moet er naast sensibilisering en preventie ook werk worden gemaakt van wetenschappelijk onderzoek en samenwerking.

Voor verbodsbepalingen is de Europese Unie het voornaamste niveau om actie te ondernemen. "Toch willen we ook op nationaal niveau het goede voorbeeld geven", zeggen indieners Cindy Franssen, Elke Sleurs (N-VA) en Freya Saeys (Open Vld). "Hoe meer lidstaten actie ondernemen, hoe groter het draagvlak voor de EU wordt om geharmoniseerde regels op te stellen. Denemarken, Frankrijk en Zweden wilden bijvoorbeeld niet wachten op Europese wetgeving. Ze ontwikkelden zelf strategieën en ondernamen actie om hun volksgezondheid te beschermen."