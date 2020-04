Vlaanderen betaalt pak minder verwijlinteresten voor laattijdige betalingen JG

07 april 2020

14u52

Bron: Belga 1 De Vlaamse overheid betaalde vorig jaar bijna 60 procent minder verwijlinteresten dan vier jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die Open Vld-parlementslid Tom Ongena opvroeg bij Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA).

Verwijlinteresten zijn de interesten op laattijdige betalingen van overheidsopdrachten. In 2015 betaalde de Vlaamse overheid er nog voor bijna 5 miljoen euro, vorig jaar was dat gedaald naar 2,08 miljoen, 58 procent minder dus. In 2015 betaalde de Vlaamse overheid nog meer dan een vijfde van de facturen te laat, vier jaar later was dat nog iets meer dan 16 procent.

Volgens Open Vld-parlementslid Tom Ongena, die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele, zijn er de voorbije jaren grote stappen gezet om de betaalprocessen te digitaliseren en worden facturen daardoor sneller betaald. Zo kan de overheid betaaltermijnen digitaal nauwer opvolgen en wordt er veel meer gebruik gemaakt van e-facturatie en e-invoicing. De Vlaamse overheid verwerkt nu zowat 60 procent van alle ontvangen facturen digitaal, terwijl dat vier jaar geleden nog bijna uitsluitend via schriftelijke weg gebeurde.

De betaalde verwijlinteresten zitten voor 96 procent bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Niet verrassend, gezien dat departement typisch veel overheidsopdrachten uitschrijft. Volgens Ongena blijven extra inspanningen op dat domein nodig. "Hoewel verwijlinteresten wellicht nooit helemaal te vermijden zullen zijn, bijvoorbeeld omwille van betwistingen, is elke euro er eigenlijk een te veel. Dit geld kan een pak beter ingezet worden.”

“Vlaanderen betaalt al jaren de meeste facturen op tijd, door e-invoice en ook sneller en sneller”, reageert minister Diependaele. “We zijn op dat vlak de beste leerling van de klas.”

Diependaele roept de andere overheden op dat voorbeeld te volgen, zeker nu de cashflow van veel ondernemingen onder druk staat door het coronavirus. Vorige week riep CD&V-Kamerlid Leen Dierick de federale overheid al op de facturen op tijd te betalen, Groen-Kamerlid Kristof Calvo lanceerde dinsdagochtend eenzelfde oproep in De Ochtend.