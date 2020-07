Vlaanderen beschermt West-Vlaamse bedrijven tegen brexitimpact JTO

03 juli 2020

16u37

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) kent 750.000 euro steun toe aan het project Conquer. Met Conquer wil de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen ondernemingen wapenen tegen de mogelijke impact van de brexit.

De onderhandelingen over de brexit zijn afgelopen week opnieuw gestart. Het is geen geheim dat Vlaanderen en dan vooral West-Vlaanderen zwaar getroffen kunnen worden door de brexit.

Om West-Vlaamse bedrijven te wapenen tegen die mogelijke gevolgen heeft de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen het project Conquer op poten gezet. Dat project moet de brexitschok helpen opvangen en moet het internationaal ondernemersklimaat in West-Vlaanderen helpen bevorderen.

Het project zal twee jaar lopen en kost 2,5 miljoen euro. Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is er 1 miljoen euro toegekend, Vlaanderen investeert 750.000 euro.

“West-Vlaanderen zal door de brexit geraakt worden. We kennen de uitkomst van de onderhandelingen nog niet, maar het is belangrijk dat West-Vlaamse kmo's zich vandaag voorbereiden door bijvoorbeeld uit te kijken naar nieuwe markten of nieuwe producten”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits.

Onze West-Vlaamse ondernemingen moeten we wapenen tegen de #Brexit . Met het Conquer project van @POMWVL komt er een actieplan om bedrijven voor te bereiden en nieuwe markten te laten ontdekken. Veel uitdagingen, maar ook kansen. @FlandersTrade @TUAWest1 @UNIZOwvl @VokaWVL Hilde Crevits(@ crevits) link