Vlaanderen belast vervuilende auto's zwaarder vanaf 2021

IB

04 oktober 2019

05u19

Bron: Belga

38

Vlaanderen voert de nieuwe Europese uitstoottest WLTP niet in 2020, maar pas in 2021 in. Vanaf dan zullen de autobelastingen voor vervuilende auto's fors stijgen. Dat schrijft De Tijd vandaag.