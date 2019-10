Vlaanderen belast vanaf 2021 vervuilende auto's zwaarder

04 oktober 2019

Bron: Belga

Vlaanderen voert de nieuwe Europese uitstoottest WLTP niet in 2020, maar pas in 2021 in. Vanaf dan zullen de autobelastingen voor vervuilende auto's fors stijgen. Dat schrijft De Tijd vandaag.