Vlaanderen begraaft CO2-taks kv

06 november 2019

06u07

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering heeft alle plannen om een koolstoftaks in te voeren, afgevoerd. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vandaag.

Een koolstof- of CO 2-taks stond al niet in het Vlaamse regeerakkoord, maar het bleef een van de overblijvende denksporen om een klimaatbeleid te voeren. Werkgevers, energieproducenten, vakbonden en milieubeweging pleitten er onlangs nog voor om de taks verder te bestuderen. Zover komt het niet. Na een bezoek van de diensten van de Europese Commissie aan België geeft de Vlaamse regering aan de Commissie de boodschap dat de plannen voor een CO2-taks helemaal zijn afgevoerd.

Daarmee wordt nog een optie om een klimaatbeleid te voeren geschrapt, na de kilometer­heffing, de verplichte energie­renovatie na verkoop en de premies voor elektrische auto's. Minister Zuhal Demir moet tegen eind dit jaar wel met een update komen van het Vlaamse energie- en ­Klimaatplan. Europa verwacht dat dit plan ambitieuzer en concreter zal zijn dan het oorspronkelijke, uit de vorige regeerperiode.