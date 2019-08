Vlaanderen bant groene stroom uit Zweden KVDS

13 augustus 2019

17u06

Bron: Belga 2 Vanaf zaterdag laat de Vlaamse energieregulator Vreg niet meer toe dat zogenaamde ‘Garanties van Oorsprong’ uit Zweden worden gebruikt om de herkomst van geleverde groene stroom in Vlaanderen te garanderen. De Zweden tellen de verbruikte groene stroom in bepaalde gevallen immers twee keer.

De Vlaamse regering heeft een wetswijziging doorgevoerd waardoor ‘Garanties van Oorsprong’ die uitgereikt worden voor stroom die ter plekke verbruikt wordt, in Vlaanderen niet langer aanvaard worden. Concreet: als de energie uit zonnepanelen meteen verbruikt wordt, mag die productie niet nog eens als groene stroom geleverd worden elders via de aankoop van een ‘Garantie van Oorsprong’.

Reflex

Van alle landen van waaruit in Vlaanderen ‘Garanties van Oorsprong’ geleverd worden, bleek na een internationale audit enkel Zweden niet te kunnen garanderen dat de opgewekte energie van de ‘Garanties van Oorsprong’ nog niet ter plekke verbruikt werd. "Het is geen kwestie van kwade wil", zegt Dirk Van Evercooren, directeur marktwerking van de VREG. "Het gaat om een modaliteit in het Zweedse systeem. Mogelijk zullen andere landen dezelfde reflex hebben als wij."





Groene energie uit Zweden was vorig jaar goed voor ruim 4 procent van alle geleverde groene stroom in Vlaanderen. Dat is niet veel, maar ook niet verwaarloosbaar weinig. Van Evercooren verwacht desondanks niet dat het wegvallen van de Zweedse ‘Garanties van Oorsprong’ een effect zullen hebben op de elektriciteitsprijs voor de consument. Hij wijst erop dat de ‘Garanties van Oorsprong’ begin dit jaar al in prijs gedaald zijn en dat er alternatieven voorhanden zijn.