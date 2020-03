Vlaanderen applaudisseert massaal voor onze “zorghelden” jv

19 maart 2020

08u42 0 In heel Vlaanderen gaven mensen gisteravond om 20 uur gehoor aan de oproep om te applaudisseren voor alle zorgverleners, die al enkele weken in de frontlinie staan in de strijd tegen het coronavirus.

In Deinze, Oelegem, Antwerpen, Gent, Schaarbeek, Kruisem, Borgerhout, Deurne en nog op vele andere plekken in Vlaanderen weerklonk gisteravond massaal applaus voor alle artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. “Helden”, las je op de spandoeken.

Ons land volgde zo onder meer Italiaanse en Nederlandse acties om eer te betonen aan de zorgverleners. Heel wat Belgen gingen op hun balkon of terras, vanuit het raam of in de tuin samen hard in de handen klappen als dank aan artsen, verpleegkundigen en anderen uit de zorg die zich dagelijks inzetten voor mensen met het coronavirus. Daartoe was opgeroepen op sociale media als Facebook en Twitter onder de hashtag #applausvoordezorg en #bravopourlessoins in het Nederlands en Frans.

Enthousiastelingen stelden meteen voor om dit vandaag/donderdag opnieuw te doen. Een Vlaming riep eerder al op om morgen/vrijdag onze dank nog eens massaal te betuigen aan onze zorghelden.

