Vlaamse ziekenhuizen in slechte papieren: één op drie lijdt verlies kg

03 november 2018

12u58

Bron: De Tijd, VRTNWS 0 De 51 ziekenhuizen in Vlaanderen hebben het financieel niet makkelijk. Dat meldt De Tijd op basis van de jaarrekeningen van 2017. Vorig jaar leed één op drie ziekenhuizen verlies: het slechtste resultaat in jaren. Bovendien werd er ook minder personeel aangenomen.

In totaal klokten de 51 Vlaamse ziekenhuizen af op een gezamenlijke winst van slechts 60 miljoen euro. Maar liefst 16 instellingen leden verlies. Vooral de kleinere ziekenhuizen hebben het zwaar en kampen over het algemeen met flinterdunne winstmarges, zo blijkt. Daarnaast werd er in de hele sector ook minder zorgpersoneel aangeworven dan in 2016.



De ziekenhuizen zouden vooral verlies lijden op de zorg zelf. De winst moet komen uit de medische apparatuur en geneesmiddelen. Margo Cloet van ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro roept daarom in De Tijd op om de financiering van de ziekenhuizen te herbekijken. “Anders kan dit op termijn tot faillissementen leiden”, aldus Cloet.



Op dit moment gaat er jaarlijks 8,5 miljard euro naar de Belgische ziekenhuizen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is ook niet van plan om meer uit te trekken. Ze spoort kleine ziekenhuizen aan om meer samen te werken, in plaats van elkaar te beconcurreren en zo overbodig te investeren in dezelfde innovaties.

