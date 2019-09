Vlaamse werkloosheid verder gedaald in augustus

02 september 2019

De werkloosheid in Vlaanderen is in augustus verder afgenomen. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar zijn er 10.852 werkzoekenden minder, of een daling met 5,2 procent. De Vlaamse werkloosheid daalt al ruim vier jaar onafgebroken.