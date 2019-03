Vlaamse wegenwerkers vragen respect voor hun hard labeur: “Eén vriendelijke reactie kan een hele week goedmaken” Naar aanleiding van 30 dagen zonder klagen: Vlaamse wegenwerkers vragen in open brief respect voor hun hard labeur

Frank Theerens

29 maart 2019

06u01 0 OPEN BRIEF Als wegenwerker moet je soms een olifantenvel hebben. Elke dag krijgt iemand het wel te verduren. Getoeter, gezaag en geklaag. Omdat we ons werk doen, met name wegen en rioleringswerken waar we met z’n allen massaal en veelvuldig gebruik van maken, veiliger en beter maken.

Pas op, het is al meermaals gebeurd dat buurtbewoners ons een “patéke” komen brengen, omdat ze ons werk weten te appreciëren. Dat is ronduit fantastisch, en elke dag een taart hoeft zeker niet. Maar zo af en toe een vriendelijk gebaar, dat kan deugd doen, zegt Frank Theerens, werfleider bij DCA Infra, naar aanleiding van 30 dagen zonder klagen. Hij spreekt in naam van z’n 218 collega’s bij DCA en bij uitbreiding voor alle wegenwerkers in Vlaanderen.

lees verder onder de foto:

“Hoe was je dag?” Die vraag wordt waarschijnlijk elke avond in talloze huiskamers gesteld. Ook in de onze. Alleen moeten we toegeven dat we de negatieve reacties nu en dan wel voor onszelf houden. Enfin, de meeste van ons zijn er eigenlijk al gewoon aan geraakt. Opmerkingen dat het niet snel genoeg vooruit gaat. Of dat we beter wat zouden voortmaken in plaats van niets te doen. Hoe dik je vel ook na verloop van tijd wordt, echt leuk wordt zoiets nooit. Maar het went. Wat we dan wél naar huis meenemen? Een compliment van een voorbijganger. Hoe kort en nietszeggend het soms ook lijkt, het betekent meer dan een mens zou durven denken. Zo werden collega’s onlangs uitgenodigd om te gaan eten in een bistro in de straat waar ze aan het werken waren. Amai, dat betekende zoveel voor ons.

We hebben het er zelden openlijk over, maar met de hand op het hart, die kleine gebaren, zo’n compliment, het doet deugd. Eén vriendelijke reactie kan een hele week goedmaken. Zelf werk ik intussen al een paar jaar als werfleider binnen aannemersbedrijf DCA Infra, een boeiende en gevarieerde job. Je hoort me zeker niet klagen. Maar de 30 dagen zonder klagen vonden we een ideaal moment om ook wat meer respect te vragen. Onlangs reed er iemand voorbij en deed hij naar mijn collega teken dat hij “anders nog een pintje moest drinken”. Of iemand die een leeg blikje op onze werf naast onze voeten gooit. Allemaal meegemaakt.

Met man en macht - en naar ons beste vermogen - proberen we nochtans kwalitatief en snel werk te leveren. Momenteel zijn we bijvoorbeeld een veiliger fietspad aan het aanleggen dat zich niet meer rechtstreeks langs de baan bevindt, maar gescheiden wordt door een haag. Wel, dat is zinvol werk. Als het werk dan af is, weet je dat je iets hebt kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid.

lees verder onder de foto:

Kijk, wij begrijpen dat ons werk soms voor ongemak kan zorgen. Als we arriveren, kan je er bijna vanop aan dat bv. het centrum een tijd lang iets moeilijker bereikbaar zal worden of dat de weg er misschien een paar weken of maanden slechter zal bijliggen. Vaak zijn de werken die we uitvoeren dan nog eens gebonden aan weersomstandigheden. We hangen dan spandoeken op de werf, sturen brieven naar bewoners en geven zelfs infosessies, maar inderdaad… leuk is anders. Maar om het plastisch uit te drukken: je kan nu eenmaal geen steen verleggen zonder een beetje stof te maken.

Elke werf is mensenwerk: uitgevoerd door mannen - en soms ook eens een vrouw - die hard werken, meer dan eens ook ‘s nachts of in het weekend. Als werfleider begin ik m’n dag doorgaans om 6u30 en heb ik rond 18u gedaan. We beginnen niet toevallig voor dag en dauw, maar dat doen we net omdat we de buurtbewoners zo weinig mogelijk hinder willen bezorgen. Tegen dat de mensen thuis komen van hun werk, proberen wij klaar te zijn.

Maandag start 30 dagen zonder klagen. Daarom roep ik, samen met mijn collega’s op om het geklaag, getoeter en geclaxonneer te stoppen. Op z’n minst voor even, liefst voor langer. Wij hebben jullie enthousiasme en positivisme even hard nodig als jullie ons nodig hebben om ervoor te zorgen dat alles er goed en keurig bij ligt. Wij maken er alvast werk van en trekken mee aan de kar om de komende 30 dagen het nodige positivisme boven te halen. U ook?

Frank Theerens, wegenwerker en werfleider DCA

Deze brief is ondertekend door 218 wegenwerkers in Vlaanderen