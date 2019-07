Vlaamse watermaatschappijen zien drinkwaterverbruik stijgen ttr

26 juli 2019

19u03

Bron: belga 1 binnenland Door de hitte van de afgelopen dagen hebben de watermaatschappijen flinke stijgingen in het drinkwaterverbruik opgetekend. De waterbevoorrading kwam niet in het gedrang, benadrukken ze wel.

Bij Pidpa, dat verantwoordelijk is voor de drinkwaterbevoorrading in 64 gemeenten in de provincie Antwerpen, nam het verbruik de voorbije twee dagen met 46 procent toe ten opzichte van het normale dagverbruik. "Nergens kwam de waterbevoorrading in het gedrang", benadrukt Pidpa wel. De maatschappij roept gebruikers wel op om "verstandig om te springen met kraanwater". "Verspilling is uit den boze", klinkt het.



Ook De Watergroep, dat water levert in 177 gemeenten in Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen zag haar productiecijfer toenemen. Het verbruik lag er de voorbije dagen tot 20 procent hoger dan het gemiddelde dagverbruik, zegt woordvoerster Kathleen De Schepper. "We hebben geen problemen ondervonden om tegemoet te komen aan de vraag van onze klanten", zegt ze.

Een gelijkaardige geluid bij Water-Link, dat voor drinkwater zorgt in de stad Antwerpen een aantal randgemeenten. Woordvoerder Johan Cornelis spreekt van een toename van ongeveer 18 procent. "Ook bij ons hebben er zich geen problemen voorgedaan", zegt hij. "We beschikken nog over voldoende capaciteit."

Bij Farys, de drinkwatermaatschappij in een zestigtal gemeenten in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen, waren vandaag geen exacte cijfers voorhanden. "Maar het is niet onlogisch dat ook bij ons het verbruik is toegenomen door de extreme weersomstandigheden. Zeker gezien een deel van de kust in ons werkingsgebied ligt en de bezittingsgraad daar momenteel heel hoog is", zegt een woordvoerder.