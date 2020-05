Vlaamse wagens vergroenen, maar CO2-uitstoot daalt minder snel Hoog aantal SUV’s heeft negatieve impact op gemiddelde ecoscore JOBR

07 mei 2020

15u18

Bron: Belga 0 De wagens die in Vlaanderen rondrijden, worden alsmaar milieuvriendelijker. Dat blijkt uit de ecoscores, cijfers die zeggen hoe milieuvriendelijk wagens zijn. De gemiddelde ecoscore van het verzamelde wagenpark in Vlaanderen is in 2019 opnieuw gestegen. Dat laat het Vlaams departement Omgeving donderdag weten. Ondanks dat daalde de CO2-uitstoot wel minder sterk dan de voorgaande jaren.

De globale ecoscore van de 3,5 miljoen personenwagens die in 2019 ingeschreven waren in Vlaanderen, bedraagt 62,2. Hoe dichter bij 100 die score ligt, hoe milieuvriendelijker het voertuig. De voorbije jaren steeg de gemiddelde score telkens ongeveer met 1 punt per jaar. Dat was ook in 2019 het geval. Opvallend is dat bij de nieuw ingeschreven wagens de ecoscore merkelijk hoger ligt bij particulieren (69,8) dan bij lease- (67,7) of bedrijfswagens (67,9).

De cijfers gaan enkel over personenwagens, niet over bestel- of vrachtwagens. Ze brengen verschillende schade-effecten in rekening: klimaatverandering, luchtkwaliteit en de effecten ervan op gezondheid en natuur en geluidshinder.

Leasewagens

Vlaanderen “ontdieselt”, met bijna evenveel ingeschreven diesel- als benzinewagens in 2019. Maar het valt op dat ook hier de leasewagens achterblijven. Minder dan de helft van de nieuwe leasewagens heeft een benzinemotor, terwijl dat bij particulieren ruim acht op de tien is. Dat verschil valt te verklaren doordat de gunstige fiscale maatregelen niet gelden voor leasewagens.

De gemiddelde ecoscore van een dieselwagen is met 57,2 veruit de laagste. Dat is bijna 10 punten lager dan die voor benzinewagens, die 66,4 bedraagt. Elektrische voertuigen hebben de hoogste gemiddelde ecoscore (84,3), voor waterstofvoertuigen (79) en voertuigen op aardgas (77,6).

SUV’s

Het aandeel alternatieve voertuigen in het wagenpark, zoals volledig elektrische of plug-in hybride, hybride, cng, lpg en waterstof, blijft met 3 procent klein. Wel neemt hun aandeel toe. SUV’s nemen dan weer een veel groter aandeel in de nieuw ingeschreven wagens in. Zij waren goed voor 41 procent, terwijl dit in 2013 nog 17 procent was. Ook meer dan de helft van de plug-in hybrides en lpg’s zijn SUV’s. Die grote stijging heeft een negatieve impact op de gemiddelde ecoscore. Want de score voor SUV’s, die gemiddeld zwaarder en krachtiger zijn, ligt 1,4 punt lager dan voor andere voertuigen.

CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot in het Vlaams Gewest blijft zo alles bij elkaar genomen wel dalen, maar wel minder sterk dan voorgaande jaren. De CO2-uitstoot van de gemiddelde wagen bedroeg in 2019 zo’n 137 gram per kilometer, een daling met ruim 2 gram per kilometer. Voor nieuwe wagens gaat het om 120,8 gram per kilometer. Dat is nog ver verwijderd van de Europese verplichting van 95 gram per kilometer in 2020 voor de autobouwers. Zij riskeren boetes als ze die gemiddelde waarde niet halen, al geldt die voor alle Europese wagens samen, dus niet alleen voor die in België of Vlaanderen.

Meer info vind je op de website www.ecoscore.be.