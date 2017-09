Vlaamse vrouw (83) getuigt hoe ze in eigen woonkamer verkracht werd: "Als nu iemand aanbelt, durf ik de deur amper openen" Marco Mariotti

23u18 651 vtm Een 83-jarige vrouw uit Sint-Truiden werd in februari dit jaar in haar eigen huis verkracht. Ze getuigde vanavond anoniem in het opsporingsprogramma van FAROEK. "Ik bid elke avond in de hoop dat de politie hem pakt", vertelde ze aan onze redactie.

"Dat ik zoiets verschrikkelijk moest meemaken op mijn oude dag. Ik durf al maanden niet meer buiten komen." De stem van de 83-jarige B. C. uit Sint-Truiden slaat nog steeds over als ze over de feiten in februari vertelt. Die avond werd er rond 19 uur plots aan haar voordeur gebeld. Nog voor ze de voordeur van haar appartementje goed geopend had, werd ze naar binnengeduwd door een man die naar drank vroeg. De oma met negen kinderen en vierendertig kleinkinderen wist niet wat gebeurde en werd plots vastgegrepen.

Zwaar trauma

"Hij duwde me in mijn eigen zetel waarop hij mijn kleren begon los te maken. Je wil niet weten hoe dat voelt. Ik probeerde nog tussen zijn benen te stampen, maar dat lukte me niet. Ik schreeuwde en tierde, maar het had geen zin. Met de gsm die vlakbij me lag, wilde ik de politie bellen, maar hij sloeg het toestel uit mijn handen." De nog steeds onbekende dader verkrachtte B.C. in haar eigen woonkamer. Hoelang ze de afschuwelijke praktijken moest ondergaan weet ze zelf niet meer, want ze verloor het bewustzijn. 'Allicht door de shock', denkt de huisdokter.



De dader sloeg uiteindelijk op de vlucht en de vrouw kon alsnog de politie verwittigen. Gewond werd ze overgebracht naar het ziekenhuis. "Inwendige bloedingen, kneuzingen en een zwaar trauma heb ik er aan overgehouden. Nog steeds heb ik last en word ik medisch opgevolgd door de dokter. Slapen lukt amper. En buitenkomen durf ik al helemaal niet meer. Nochtans zat ik vroeger zo vaak in mijn stoel aan de voordeur, te genieten van de zon. Als nu iemand aanbelt, durf ik de deur amper openen. We lieten ook een camera installeren, zodat ik weet wie er aanbelt. Gelukkig krijg ik veel steun van mijn kinderen en kleinkinderen."

rv

Gerechtigheid

De Truiense - die al meer dan dertig jaar alleen is - wil vooral gerechtigheid en bidt daar elke dag voor, zegt ze met haar handen in elkaar gevouwen. "Hopelijk komen er tips binnen. Ik weet alleen dat de dader een donkere baard had, en een donkere huidskleur." Naar de aflevering van Faroek heeft de vrouw maar even kunnen kijken, maar ze vindt het te aangrijpend. "Ik word er nog emotioneel en vooral boos van als ik er aan terug denk. Ik hoop écht dat nooit iemand ter wereld zoiets moet meemaken." Via een robottekening hoopt de politie en het parket de verdachte te kunnen vinden. Het slachtoffer zelf denkt dat de dader tot de Sikh-gemeenschap van Sint-Truiden behoort. De politie is op zoek naar tips.