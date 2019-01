Vlaamse vrouw (31) overleeft als bij wonder zware crash op Australische weg LH

25 januari 2019

15u00

Bron: 7 News Central Queensland, Het Nieuwsblad 1 Een 31-jarige vrouw uit Tielt is woensdag gewond geraakt bij een ongeval in Australië. Ze was samen met twee vrienden onderweg naar een stadje aan de noordoostkust toen plots een wallaby voor haar wagen sprong. Door het uitwijkmanoeuvre verloor ze de controle over het stuur en ging de wagen meermaals over de kop. Dat getuigt ze aan Het Nieuwsblad. Ook twee andere inzittenden raakten gewond.

Kjill Callewaert vertrok zeven maanden geleden naar Australië voor de roadtrip van haar leven. Ze kocht er een auto, maakte die zelf helemaal klaar en vertrok vervolgens vanuit Perth. In de stad Cairns, in het noordoosten van Australië, verbleef ze een paar maanden om er te werken.

Een week geleden zette ze haar roadtrip voort met een Fransman en een Argentijnse vrouw. Tijdens die rit liep het deze week fout. Op een onverharde baan in een verlaten gebied, ten westen van Calliope in de staat Queensland, moesten ze plots uitwijken voor een wallaby die voor de wagen was gesprongen. Om een zware crash tegen een boom te voorkomen, gooide ze het stuur weer om. Vervolgens ging de auto drie keer over de kop.

Volgens de lokale nieuwszender 7 News Central Queensland verwittigde een boer de hulpdiensten. De man getuigde dat de drie “van geluk mogen spreken dat ze het hebben overleefd”. Hij zegt ook dat een van de vrouwen “zwaar onder de indruk” was. Volgens een lokale politieman kan het op sommige plaatsen op de weg gevaarlijk winderig, stoffig en slibberig zijn.

Kjill getuigt dat ze een lelijke hoofdwonde opliep aan de crash. “Mijn Argentijnse vriendin liep twee gebroken ribben op en Arno had enkel wat kneuzingen”, legt ze verder uit. De vrouw zal nu opgevangen worden door vrienden in Cairns en daarna terugvliegen naar Sydney, waar ze haar ouders zal terugzien.

Three backpackers have survived a terrifying crash after their car rolled off a dirt road west of Calliope. https://t.co/wdAKPvqUgB @FromHannah #CQ #7News pic.twitter.com/vdNQyxznYr 7 News Central Queensland(@ 7NewsCQ) link