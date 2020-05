Vlaamse volksvertegenwoordigers roepen regering op tot kindvriendelijke exitstrategie LH

12 mei 2020

15u44

Bron: Belga 1 Binnen elk beleidsdomein moet proactief nagedacht worden op welke manier kinderen en jongeren meer ruimte kunnen krijgen om kind te zijn. Dat stellen een aantal Vlaamse volksvertegenwoordigers die zetelen in de commissie Jeugd in een open brief aan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) en voorzitter van de GEES Erika Vlieghe.

"Recht op spelen blijft, ook in crisistijd, cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Spelen is namelijk meer dan spelen. Zelf ontdekken, vallen en opstaan, lukken en mislukken, lachen en vriendschappen bouwen met leeftijdsgenoten kan je nu eenmaal niet vervangen als ouder en al helemaal niet digitaal", klinkt het in de brief.

"Bovendien kan je van kinderen, ook in bijzondere omstandigheden, niet hetzelfde verwachten als van volwassenen. Zelfstandig schoolwerken en spelen, afstandsregels naleven en een online-vervangend sociaal contact lijken simpel, maar passen niet in de hoofden van kinderen en zijn zelfs al een uitdaging voor tieners.”



Daarom stellen de volksvertegenwoordigers van de CD&V, N-VA, Open Vld, sp.a en Groen dat binnen elk beleidsdomein proactief nagedacht moet worden over welke manier kinderen en jongeren meer "ruimte" kunnen krijgen "om kind te zijn". Zij moeten volgens hen prioriteit krijgen als de sociale bubbels nog uitgebreid kunnen worden.

Zomerkampen

Zo wijzen de ondertekenaars erop dat kleuters en kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar ook perspectief moeten krijgen om hun klasgenoten weer te zien. Verder vragen ze zich af of bijvoorbeeld speeltuinen niet opnieuw open kunnen.

"Terecht wordt in het exitplan voor de sportsector prioritaire aandacht gegeven aan sport voor kinderen en ook voor de zomerkampen is de sector in volle voorbereiding om alles op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen. Wij hopen dat dit alles een positief vervolg kan krijgen", luidt het nog.

De brief is ondertekend door Tinne Rombouts (CD&V), Freya Perdaens (N-VA), Steven Coenegrachts (Open Vld), Hannes Anaf (sp.a) en Jeremie Vaneeckhout (Groen).

